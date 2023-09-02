Курдские формирования «Сил демократической Сирии» (СДС) начали военную операцию против ополченцев арабских племен, поднявших против них восстание на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Firat, передает ТАСС.

По его информации, бойцы СДС наступают на города Эль-Бусейра и Эш-Шахиль в провинции Дейр-эз-Зор, которые находятся в руках отрядов ополченцев. Представитель командования СДС Махмуд Хабиб заявил, что операция проводится в ответ на просьбы жителей провинции оградить их от вооруженных банд наемников и продолжится до восстановления безопасности и стабильности в регионе.

«Проникшие в районы Дждейдет-эль-Бакара и Дждейдет-Укейдат с западного берега реки Евфрат боевики запугивают людей, устраивают погромы в учреждениях, занимаются грабежами и насилием», — отметил курдский командир. По его словам, бойцы СДС преследуют вооруженные банды и подошли вплотную к селению Дахла в окрестностях Эль-Бусейры.

Телеканал Al Hadath сообщил, что ополченцы арабских племен, которым оказывают поддержку проиранские формирования, воюющие на стороне сирийской армии, взяли под контроль районы на восточном берегу реки Евфрат от города Дейр-эз-Зор до границы с Ираком. Они также перерезали шоссе, ведущее к нефтяному месторождению Эль-Омар, где находится американская военная база.