Военная база США и западной коалиции в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в Twitter.

Отмечается, что ракета не попала внутрь комплекса.

«Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен, также не были повреждены ни объекты, ни оборудование», — говорится в документе.

В настоящее время идет расследование.

В августе трое американских военных получили ранения в результате ракетных обстрелов, которым подверглись две базы на северо-востоке Сирии.