Вашингтон хочет «милитаризовать» территориальный спор Венесуэлы и Гайаны о территории Эссекибо, разместив там свою военную базу.

С таким заявлением выступил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль на Генеральной ассамблее ООН, осудив намерение американского правительства.

По его словам, южное командование США намерено открыть в спорном Эссекибо военную базу, чтобы «создать острие своей агрессии против Венесуэлы и изъять энергоресурсы». Парламент Венесуэлы одобрил референдум для защиты суверенной территории от США.

Министр добавил, что американское правительство, вмешиваясь в многолетний спор о территории Эссекибо, намерено присвоить венесуэльскую нефть при помощи компании Exxon Mobil.

Эссекибо — область с большими запасами нефти. Спор Венесуэлы и Гайаны из-за этой территории продолжается более 100 лет. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения. В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН с просьбой юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, дающее стране абсолютный контроль над данной территорией.