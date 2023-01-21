Акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме в субботу не означает, что власти Швеции поддерживают исламофобию. Об этом в Twitter написал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, передает ТАСС.

«Исламофобские провокации ужасны. Швеция имеет широкую свободу выражения мнений, но это не означает, что правительство Швеции или я поддерживаем высказанные мнения», — отметил он.

Очередная акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана — публичное сожжение Корана — прошла перед посольством Турции в оцепленной полицией зоне в «Дипломатическом городке» в Стокгольме. Палудан в своей речи критиковал НАТО, Турцию и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.