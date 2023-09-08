Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддерживает предоставление Индии статуса постоянного члена в реформированном Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и Индии, которое было принято по итогам переговоров президента США и индийского премьер-министра Нарендры Моди в Нью-Дели.

«В продолжение своей позиции, согласно которой глобальное управление [в рамках Совбеза ООН] должно быть более инклюзивным и представительным, президент Байден подтвердил свою поддержку реформированию СБ ООН с включением Индии в качестве постоянного члена и в этой связи вновь приветствовал выдвижение кандидатуры Индии на место непостоянного члена СБ ООН в 2028-2029 годах. Лидеры вновь подчеркнули необходимость укрепления и реформирования многосторонней системы, чтобы она лучше отражала современные реалии, и по-прежнему привержены всеобъемлющей программе реформирования ООН, в том числе путем расширения категорий постоянных и непостоянных членов СБ ООН», — отмечается в документе, распространенном Белым домом.

Главы двух государств также «призвали свои правительства продолжить работу по преобразованию индийско-американского стратегического партнерства по всем направлениям двусторонней многогранной глобальной повестки, основанной на доверии и взаимопонимании». «Лидеры вновь подчеркнули, что общие ценности свободы, демократии, прав человека, инклюзивности, плюрализма и равных возможностей для всех граждан имеют решающее значение для успеха наших стран и что эти ценности укрепляют наши отношения», — отмечается в заявлении.

В середине июня газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что администрация Соединенных Штатов предлагает включить в СБ ООН дополнительно шесть постоянных членов, которые не будут обладать правом вето. По данным издания, Байден намерен путем реорганизации расширить влияние развивающихся стран во всемирной организации.

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия особо отмечает Индию и Бразилию в качестве достойных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности ООН при обязательной представленности Африки. (ТАСС)

