Швеция направила Турции письмо о конкретных шагах по борьбе с терроризмом, которое является одним из требований, выдвинутых в связи с членством этой страны в НАТО, сообщили в МИД страны.

«Мы продолжим реализацию трехстороннего соглашения, достигнутого с Турцией и Финляндией. Мы предприняли много шагов в связи с соглашением, достигнутым с Турцией, и мы надеемся, что это будет учтено и Турцией», — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

В письме также говорится, что шведские службы безопасности «активизировали свою работу против ПКК».