Родственные браки всегда были проблемой для нашей страны, ведь в них существенно увеличивается вероятность рождения детей с наследственными заболеваниями, такими как талассемия и гемофилия. Периодически об этом говорят, и о рисках сейчас многим известно, но это останавливает далеко не всех. Кто-то вступает в такой брак, следуя устаревшим традициям и считая, что он будет более крепким. Кто-то – не желая, чтобы «все, что нажито непосильным трудом» ушло из семьи. В большинстве стран подобное уже давно пережиток прошлого, но, к сожалению, не в Азербайджане.

Сейчас данная тема вновь на повестке дня. Пути решения предлагают разные – от запрета на брак между двоюродными сестрами и братьями до создания центра генетического анализа для желающих вступить в такой брак. По словам председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой обязательное медобследование перед вступлением в брак, которое введено в стране с 2015 года, помогает предотвратить рождение больных детей и способствует сокращению родственных браков. Но статистика свидетельствует об обратном – таких браков в стране стало больше. Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж выдвинул предложение проведения обширной религиозной дискуссии о родственных браках и их последствиях. По его словам, люди, вступающие в такой брак, имеют религиозные предрассудки и считают, что они заключаются на небесах. От подобных предрассудков необходимо избавляться.

О ситуации с родственными браками в стране и о том, какие меры были бы в данном случае наиболее эффективными, # рассказал глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

— Почему, по вашему мнению, количество родственных браков в стране растет?

– Трудно сказать, растут ли они в той же пропорции, что и население страны, и общее число браков в Азербайджане. Дело в том, что, хотя родственные браки и воспринимаются властями страны как проблема, но общедоступная статистика по ним не публикуется в разделе демографических показателей на сайте Госкомстата. То, что такая статистика вообще ведется, можно судить по информации, которую озвучила на днях на общественной дискуссии председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова (со ссылкой на Министерство Юстиции). Но, видимо, это данные «для служебного пользования».

Благодаря г-же Мурадовой, мы теперь знаем, что количество родственных браков в 2021 и 2022 гг. составило соответственно 2363 и 2542, а количество разводов — 204 и 608. В то же время, по данным Госкомстата, общее число браков за эти годы составило 56314 и 61939, а разводов — 17191 и 15983. Таким образом, общее количество браков выросло на 10%, а родственных браков — на 7,6%. Число разводов в среднем по стране снизилось на 7,6%, а распавшихся родственных браков — выросло в 3 раза.

Так что по данным этих двух лет можно заключить, что количество родственных браков действительно растет, но медленнее, чем количество браков вообще, зато в таких семьях происходит лавинообразный рост разводов. В 2021 и 2022 гг. соотношение браков к разводам в среднем составляло 1:3,3 и 1:3,9, а среди родственных браков — 1:11,6 и 1:4,2. То есть, по этому показателю родственные браки всего за один год сравнялись с обычным уровнем, то есть на 4 брака приходится 1 развод.

Логично связать это с проводимой властями просветительской кампанией о негативных последствиях родственных браков и большей независимостью женщин. Однако не стоит сбрасывать и другие факторы. Ведь оба этих года нерядовые: они попадают на пандемию и поствоенный период.

Бросается в глаза, что даже сейчас родственные браки крепче, чем обычные. Связано это в первую очередь, со стремлением сохранить имущество внутри одного клана, а также с расчетом на помощь родственников. В то же время, родственные связи родителей жениха и невесты затрудняют возможность развода, т. к. желание развестись не будет поддержано родителями инициатора такого шага.

Замечено и то, что именно в таких семьях чаще встречаются ранние браки. Зная родителей жениха, родители невесты доверяют им своего ребенка в раннем возрасте. Тем более, что убежденность сельских семей, что девушке достаточен лишь средний уровень образования, приводит к тому, что ее нередко забирают из школы и выдают замуж уже после 9-го класса. Ни о каком независимом социально-экономическом статусе такой невесты (по сути, ребенка) речь, естественно, не идет.

– Понятно, что запрет на такие браки особо не поможет, так как они продолжат существовать, но не будут оформляться официально. Просвещение вроде есть, но не сказать, чтобы оно сильно помогло. Так каким, на ваш взгляд, мог бы быть выход в данной ситуации?

– Вряд ли случайно, что аномально большое количество родственных браков, по словам Б.Мурадовой, было зарегистрировано в Миль-Муганском (296) и Лянкяран-Астаринском (274) регионах. Немало их и в тех городах, где живет много выходцев из южных регионов, например, в Баку (742). Это связано с религиозностью населения этих краев, которая черпает указания о семейных отношениях из религии. Этим и объясняется слабость проводимой властями кампании против родственных и ранних браков, которая опирается на совсем другие, светские авторитеты — законы, рекомендации ученых, данные врачей, которые нередко приходят в противоречие с исламскими канонами.

И кампания против родственных и ранних браков не дает убедительные объяснения этим противоречиям. Например, если Пророку можно было жениться на малолетней, то почему нельзя это сделать его последователям? Если Пророк мог выдать дочь за своего двоюродного брата, то почему это предосудительно для других? Если в Коране нет запрета на брак между двоюродными братом и сестрой, то что в этом зазорного для простых мусульман? И т. п.

Ответы на подобные вопросы с позиций сегодняшнего дня должно авторитетно дать высшее духовенство совместно с Госкомитетом по работе с религиозными структурами. Причем в свое время, 90-100 лет назад, это уже делалось, так что «изобретать велосипед» не придется, нужно лишь переосмыслить этот опыт и изучить наработки властей других постсоветских республик с преимущественно мусульманским населением.