Власти Китая не приемлют критику в свой адрес со стороны государств Группы семи (G7), которые собираются бороться с КНР из-за ее «нерыночной» стратегии. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Китайская сторона не приемлет стандарты, в соответствии с которыми страны G7 называют стратегию или меры [КНР] нерыночными», — сообщила она на брифинге.

Как уточнила официальный представитель, подобная оценка Китая отражает мнение лишь нескольких государств. К тому же, по ее словам, это делается только в отношении «определенных стран и компаний». Мао Нин назвала такую практику «дискриминирующими действиями».

Официальный представитель добавила, что указанную позицию G7 следует считать «протекционистской». Она отметила, что их точка зрения «не соответствует чьим-либо интересам».