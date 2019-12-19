В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

По данным районного суда, речь шла об анонимных письмах, в которых Грете предлагалось отказаться от борьбы за климат. Среди прочего автор писал о намерении спустить на Тунберг собак и расстрелять ее из снайперской винтовки. Он также угрожал убить Эрнман, если дочь публично не заявит, что авиаперелеты не имеют пагубного воздействия на окружающую среду.

На допросе мужчина заявил, что отправлял письма из-за слишком пристального внимания к Грете в СМИ. Однако он утверждал, что просто хотел напугать активистку.

Тунберг известна во всем мире как неформальный лидер движения «Школьная забастовка в пользу климата», объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград.(ТАСС)