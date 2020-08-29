В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана

В шведском городе Мальмё акция протеста против сожжения Корана, устроенного провокаторами, переросла в массовые беспорядки.

Ранее экстремисты запланировали манифестацию и сожжение Корана, но полиция запретила мероприятие. Тем не менее, оно состоялось в промышленной зоне Эмильсторп района Розенгард.

После в этом районе началась акция протеста против произошедшего сожжения Корана, которая переросла в массовые беспорядки. Около 300 человек вышли на главные улицы, полностью парализовав дорожное движение. Митингующие забрасывали полицейских камнями, бутылками и пиротехникой.