9-11 мая в культурной столице Азербайджана Шуше пройдет Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

Как передает #, в рамках фестиваля, который продлится 3 дня, пройдут концертные программы, выставки и различные презентации.

Отметим, город Шуша в 2023 году также был объявлен TÜRKSOY культурной столицей тюркского мира. В международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в этот раз примут участие творческие коллективы стран, входящих в TÜRKSOY, и народов региона.

12 мая состоится официальное открытие мероприятия «Шуша-культурная столица тюркского мира 2023».