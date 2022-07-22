Сегодня в Шуше состоится международный медиа форум на тему «Глобальные тренды в СМИ, новые вызовы».

На форуме будут обсуждаться «переход к новой медиа-журналистике, проблемы традиционных медиа, профессиональное поведение журналистов в цифровой среде», «перспективы международного сотрудничества азербайджанских медиа» и другие темы.

В мероприятии примут участие главные редакторы действующих в Азербайджане медиа-структур и журналисты из ряда зарубежных стран.

Самолет с участниками мероприятия приземлился в Международном аэропорту Физули несколько минут назад.