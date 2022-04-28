В Шуше пройдет международная конференция.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Мы летим в аэропорт Физули на самолете «Агдам» и направимся в Шушу для проведения международной конференции «Развитие Южного Кавказа и сотрудничество» с международными аналитическими центрами в формате Shusha Majlis Discussion. Шуша превращается в дипломатическую столицу региона», — отметил Хикмет Гаджиев.