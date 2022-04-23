Сегодня в Шуше состоялась церемония закрытия V Съезда азербайджанцев мира.

Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева вручила почетные звания, ордена и медали представителям диаспоры, награжденным распоряжением президента Ильхама Алиева. В своем выступлении Фарах Алиева отметила, что рада видеть представителей диаспоры в родной Шуше.

В результате обсуждений были приняты итоговые документы — резолюция съезда, обращение представителей V Съезда азербайджанцев мира к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, обращение представителей V Съезда азербайджанцев мира к Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), обращение к Программе развития ООН, а также обращение V Съезда азербайджанцев мира к международному сообществу в связи с минной проблемой на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

На мероприятии был утвержден новый состав Координационного совета азербайджанцев мира. Президент Ильхам Алиев избран председателем Совета, глава Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов — исполнительным секретарем Совета.