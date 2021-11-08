Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр-дюзю в Шуше в рамках акции по посадке 44 тысяч деревьев по всей стране в честь 44-дневной войны, приведшей к Победе.

Восстановление экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях предусматривает и возрождение вырубленной за годы оккупации части лесного массива Топхана в Шуше.

В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» провели акцию по посадке деревьев в лесу Топхана.