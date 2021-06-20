«После завершения подготовительных работ в Шуше будет открыто генеральное консульство, и мы, Министерство иностранных дел Турции, в самое ближайшее время направим туда наших сотрудников, в Шуше наравне с флагом Азербайджана будет развеваться и флаг Турции».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов на церемонии закрытия Дипломатического форума в Анталии, проведенного при организационной поддержке Министерства иностранных дел Турции 18-20 июня в Анталии.