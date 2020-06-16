В Шихово открылся образцовый общественный пляж

16 июня состоялось открытие образцового общественного пляжа, созданного в Шихово по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Открытие огромного бесплатного пляжа площадью около пяти гектаров совпало с открытием пляжного сезона в Баку.

Как сообщили во вторник Trend в общественном объединении, на созданном в прошлом году общественном пляже было проведено масштабное благоустройство, создан спасательный пункт министерства по чрезвычайным ситуациям, установлены киоски, предлагающие безалкогольные напитки и различные продукты питания, зонты, раздевалки и душевые кабины, санузлы, беседки, футбольные и волейбольные площадки, вдоль берега проложена асфальтовая дорожка, создана автостоянка. Для организации отдыха граждан на территории пляжа установлено достаточное количество скамеек и гамаков, по всей территории расставлены мусорные контейнеры.

В соответствии с требованиями карантинного режима на пляже были приняты медико-профилактические меры, на всей территории были установлены барьеры для расположения людей на необходимом расстоянии, установлены диспенсеры с дезинфицирующими средствами и информационные щиты и стенды о правилах карантина, гигиены и безопасности.

Во время открытия обновленного общественного пляжа, следуя правилам особого карантинного режима, с участием 10 добровольцев İDEA была проведена небольшая акция, в ходе которой территория была очищена от мусора.

Следует отметить, что вход на общественный пляж, созданный Общественным объединением IDEA, и оказываемые услуги абсолютно бесплатны. Целью создания данных пляжей является очистка и восстановление заброшенных прибрежных районов, создание необходимых условий для отдыха граждан, улучшение ситуации в области общественного здоровья и гигиены, а также содействие экологической и социальной ответственности.

Общественное объединение IDEA совместно с местными и международными партнерами реализует масштабные проекты, направленные на защиту и восстановление водных биоресурсов в Азербайджане и регионе, организует регулярные массовые акции по очистке побережья Каспийского моря, Куры и других рек.

IDEA призывает всех неукоснительно соблюдать требования карантинного режима, правила санитарии и гигиены, обращать внимание на чистоту пляжей, не загрязнять окружающую среду и следить за тем, чтобы после пребывания на лоне природы не оставался мусор.