В Шанхае разработали текстиль, способный работать в качестве дисплея

Команда ученых из Шанхая разработала текстиль, который может быть использован в качестве дисплея. Соответствующих результатов в своих исследованиях добились специалисты из Фуданьского университета, сообщила в пятницу местная газета Shanghai Daily.

По словам руководителя проекта Пэн Хуэйшэн, соответствующий материал по своему функционалу напоминает компьютер или смартфон. Потенциально его можно будет использовать и в технологиях связи.

Разработка основана на прозрачных люминесцентных волокнах, которые в переплетении образуют микрометровые электролюминесцентные блоки, напоминающие те, что есть в экранах цифровых дисплеев. Через эти переплетения пропускается сгенерированный низкий микроамперный ток, который служит питанием для электролюминесцентных блоков.

В лабораторных условиях ученым удалось изготовить текстильный дисплей длиной шесть метров и шириной 25 см. По словам Пэн Хуэйшэн, дисплей может быть и более крупного размера. Его яркость, уточнила ученый, остается стабильной при изгибе и даже при растяжении.(ТАСС)