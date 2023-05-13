В сеть попали личные данные 237 тысяч государственных служащих США в результате утечки в американском Министерстве транспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо ведомства, которое было направлено в конгресс США.

По данным агентства, утечка затронула систему обработки льгот TRANServe, компенсирующую госслужащим часть расходов на проезд.

«Департамент расследует нарушение и заморозил доступ к системе льгот на проезд до тех пор, пока она не будет защищена и восстановлена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утечка данных не затронула никаких систем безопасности, но пока неизвестно, кто может быть ответственен за взлом.