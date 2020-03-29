В Саудовской Аравии продлили запрет на любые пассажирские перевозки

Саудовская Аравии в рамках борьбы с распространением коронавируса продлевает запрет на международные и внутренние авиаперелеты и другие виды перевозки пассажиров, также продлен запрет на работу в частных компаниях, сообщается в заявлении МВД КСА.
«Продлен запрет на осуществление международных авиаперевозок, кроме исключительных случаев, до дальнейших распоряжений… Продлен запрет на внутренние авиаперевозки, а также на движение автобусов, такси и поездов», — сказано в опубликованном на сайте саудовского информационного агентства SPA заявлении.
Также, согласно документу, в рамках борьбы с коронавирусом продлен запрет на посещение рабочих мест во всех сферах частного сектора.