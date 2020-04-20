В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом достигло 10848

Число заболевших новым коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 10 тысяч человек, об этом в понедельник заявил официальный представитель минздрава королевства Мухаммед аль-Абдель Али.
Пресс-конференцию транслировало саудовское государственное телевидение.
По его словам, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 1122 новых случая заражения вирусом, таким образом, отметил он, общее количество заболевших с момента распространения коронавируса в Саудовской Аравии достигло отметки 10 848 человек.
Ранее круглосуточный комендантский час был введен во многих крупных городах королевства, включая столицу Эр-Рияд.(РИА Новости)