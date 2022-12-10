«В связи с резким похолоданием на территории республики на территории Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов произошел сбой в газоснабжении ряда сел».

Как сообщили АПА в ПО «Азеригаз», в указанные районы направлены сотрудники аварийно-восстановительной службы ПО «Азеригаз» SOCAR.

«ПО «Азеригаз» мобилизовал все возможности для бесперебойного газоснабжения абонентов в холодную погоду. Суровые погодные условия препятствуют интенсивному ведению работ, но, несмотря на это, предпринимаются серьезные шаги в направлении решения проблемы 5000 абонентов, оставшихся без газа», — говорится в сообщении.