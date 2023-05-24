9 июня на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоится премьера спектакля по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», сообщили # в пресс — службе театра.

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Режиссёр-постановщик — Игорь Коняев (Россия)

Художник — постановщик — Ольга Герр (Россия)

Музыкальное оформление — Анар Юсуфов

Художник по свету — Николай Рудычев

Сценический бой — Наталья Балиева

Видеоряд — Владимир Дробышев (Россия)

В спектакле заняты:

Народная артистка Азербайджана — Александра Никушина, заслуженные артисты Азербайджана — Рита Амирбекова, Наталья Балиева, Фирдовси Атакишиев, а также

артисты театра — Джохар Абдуллаев, Ярослав Трифонов, Рамиль Алиев, Рустам Керимов, Тамерлан Абдуллаев, Диляра Назарова, Мурад Исмайлов, Фарид Бахрамов, Эльшад Муртузов, Илькин Мехтиев, Тамилла Абуталыбова, Сабина Асим, Руфат Алиев, Сяма Велиева.