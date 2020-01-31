В России зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом

В России зарегистрированы первые двое заражённых коронавирусом нового типа. Заболевшие выявлены в Тюмени и Забайкалье, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по по контролю за новым заболеванием. Её слова цитирует «Интерфакс».

По словам чиновника, заболевшие – граждане Китая. Других подробностей пока не приводится. Россия стала 23-й страной, в которой зафиксирована болезнь. Ранее днём первые случаи были выявлены в Великобритании.

По состоянию на день пятницы, инфекция была выявлена почти у десяти тысяч человек. Погибли 213 человек. Почти все заразившиеся и погибшие – жители континентального Китая.

| 2020-01-31T18:23:17+00:00 31 января 2020, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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