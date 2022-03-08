Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, сообщил регулятор, передает ТАСС.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — указывает ЦБ.

Граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства временно можно будет в рублях по рыночному курсу — ЦБ.

Банки временно не будут продавать наличную валюту гражданам, обменять валюту на рубли можно будет в любое время — ЦБ.