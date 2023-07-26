Депутаты от фракции КПРФ предложили денонсировать протокол о вступлении России в Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную ассоциацию развития. Такой законопроект был внесен в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что инициатива стала следствием политики этих организаций, которую они проводят «по требованию руководства США и его сателлитов» из-за аннексии Крыма и войны в Украине.

«Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций, которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации», — отметили депутаты, добавив, что сама организация не осудила ограничения, соответственно продолжать участвовать в ней «не имеет смысла».

В КПРФ напомнили, что сейчас в Фонде 190 членов, и для каждого государства установлена квота, от которой зависит степень влияния на принятие решений этой организацией. При расчете учитывается валовой внутренний продукт, открытость и изменчивость экономики, а также международные резервы страны.

В КПРФ считают, что из-за вступления в Фонд Россия «утратила суверенитет и превратилась в колонию». (ТАСС)