Третий день подряд в России фиксируется максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии. По состоянию на утро 4 ноября, по данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, умерли 1195 человек.

Всего в России умерли, по официальным данным, 243 255 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция нового типа. Независимые демографы считают, что смертность занижается приблизительно в три раза. Это означает, что в реальности с начала пандемии в России умерли более 700 тысяч человек.

Выявлено за последние сутки 40 217 новых случаев заражения COVID-19.

Рост смертности начался с конца сентября, практически одновременно с новым подъемом заболеваемости. Власти заявляют, что значительная часть смертей приходится на невакцинированных граждан. (svoboda.org)