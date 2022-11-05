Российские полицейские задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба-кафе «Полигон» в Костроме, где из-за пожара погибли 15 человек. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», — сказали в пресс-службе УМВД в Костроме. Поджигателя передали следственным органам.

Известно, что еще до пожара в кафе произошла массовая драка между посетителями. В ней пострадали несколько человек. Однако, по словам источников, отношения к пожару данный инцидент не имеет». Во время пожара в заведении работали только 3 выхода. Еще 4 были заперты. Прибывшим на вызов пожарным пришлось выламывать двери, чтобы люди могли эвакуироваться из горящего здания.

Стоит отметить, что проверки заведения на соблюдение пожарной безопасности не проводились c 2019 года.