Шведский поджигатель Корана Салван Момики будет депортирован из Норвегии обратно в Швецию. Сообщается, что он был арестован сразу после бегства в Норвегию, а слухи о его убийстве оказались фальшивкой.

Во второй половине четверга Миграционное агентство Швеции приняло запрос от норвежских коллег о возвращении Салвана Момики в Швецию.

«Сейчас происходит то, что предусмотрено процедурами ЕС, и норвежские власти уведомили нас за пять дней до того, как они планируют его депортировать», – говорит Еспер Тенгрот из Миграционного агентства Швеции.

Иракский активист Салван Момики был задержан в Норвегии 28 марта сразу после побега из Швеции. Во время регистрации заявления о предоставлении убежища активист заявил, что норвежские власти будут способствовать его смерти, если вернут в Швецию.

Но, по мнению норвежских органов безопасности, сам Салван Момики своим присутствием угрожает безопасности Норвегии и поэтому должен быть отправлен обратно в Швецию. (ТАСС)