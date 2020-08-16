В России за сутки выявили 4969 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 4969 новых случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, пишет Известия.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 688, Санкт-Петербурге — 163 и Подмосковье — 154. Меньше всего случаев диагностировано в Чукотском АО — 2.

За сутки в стране полностью выздоровели 3557 человек.

Общее число случаев заболевания за все время пандемии в России достигло 922 853, из них 15 695 летальных. Выздоровели 732 968 челок.