За сутки в РФ выявлено 203 766 случаев COVID-19, скончались 729 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Госпитализировано за сутки 18 597 человек. «По состоянию на 12 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 18 597 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение госпитализаций произошло в 48 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Снижение количества госпитализаций отмечается в 36 регионах России. Распространение штамма «омикрон» сегодня фиксируется в 84 регионах страны.