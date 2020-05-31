В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек

Сегодня число новых случаев впервые с 23 мая превысило девять тысяч. Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 405 843 человек, из них 4693 скончались, свыше 171 тысячи вылечились.

В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,8 миллиона человек, почти 365 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.(РИА Новости)

Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 2595, Подмосковье — 757, Санкт-Петербурге — 369 и Нижегородской области — 301. Отмечается, что у 3784 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 138 пациентов (на 43 летальных исхода меньше, чем накануне).