В России выздоровели более 600 тыс. пациентов с коронавирусом

Число вылечившихся пациентов в РФ, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 110, всего уже выздоровели 600 250 человек. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 74% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 77, это минимальный показатель с 4 мая. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 13 269 или 1,63% от всех заразившихся коронавирусом в России.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 5 765, до 812 485. Согласно этим данным, в относительном выражении суточный прирост уже пять дней составляет около 0,7%.