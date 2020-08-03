В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие в России выявили 5 394 новых случая COVID-19, умерли 79 человек, вылечились — 3420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах — прироста нет только в Чукотском и Ненецком автономных округах. При этом у 1413 человек (26,2 процента) заболевание протекает без симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 693. Еще 196 инфицированных выявили в Свердловской области, 172 — в Ханты-Мансийском автономном округе, по 160 — в Санкт-Петербурге и Подмосковье, 140 — в Иркутской области.
Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 856 264. Скончались за все время 14 207 человек, выздоровели — 653 593.