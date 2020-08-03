В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие в России выявили 5 394 новых случая COVID-19, умерли 79 человек, вылечились — 3420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах — прироста нет только в Чукотском и Ненецком автономных округах. При этом у 1413 человек (26,2 процента) заболевание протекает без симптомов.