Программа продуктовых карточек для малоимущих, которая обсуждалась чиновникам 6 лет и каждый раз отвергалась из-за несоответствия логике «прорыва» и «вставания с колен», похоже, наконец получила зеленый свет.

Государственная дума подготовила закон о запуске пластиковых карт, с помощью которых бедные смогут покупать со скидкой продовольствие и лекарства, рассказал «Известиям» один из авторов инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Аудитория карт будет огромной — это 20,9 миллиона россиян, доходы которых находятся ниже планки прожиточного минимума, установленного Минтрудом на уровне 13,9 тысячи рублей. Чтобы получить карту, достаточно будет написать заявление в МФЦ. Запуск проекта, который охватит седьмую часть населения России, назначен на 2023 год. Он дополнит программу электронных социальных сертификатов, которую уже внедряют в регионах.

Розничным сетям, которым предстоит пережить новую волну падения доходов потребителей, карточный проект также будет выгоден, считает Нилов: «Он обеспечит приток новых покупателей».

Война с Украиной, санкции Запада разогнали инфляцию в России до максимума за 20 лет — 17,8% в апреле. И хотя с тех пор Росстат неделя за неделей фиксирует дефляцию, в годовом выражении рост цен остается двузначным — 15,4%, по данным на середину июля.

Рост цен обесценил доходы и сбережения граждан, не успевших оправиться от посткрымского падения уровня жизни. Реальные пенсии в России упали рекордно с 1999 года (на 8,2% в апреле), а осуществленная государством индексация смогла лишь вывести показатель в ноль (+0,4% в июне). Спад реальных зарплат оказался сильнейшим с 2015 года (на 7,2% в апреле и 6,1% в мае). (moscowtimes.ru)