В России возбудили дело по факту крушения Ми-24 в Армении

Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-24, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Он рассказал, что на данный момент следователи из России, Армении и Азербайджана проводят первоначальные следственные действия. Они осмотрели место крушения и назначили несколько экспертиз.

Ранее стало известно, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.