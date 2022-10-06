В Пензе, на полигоне, где готовят мобилизованных к отправке в Украину, во время учебных занятий умер один из призывников, сообщает издание «ПензаИнформ». Имя мужчины не называется. Известно лишь, что мобилизованному был 41 год. По непроверенным пока данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии мобилизованный умер от отрыва тромба, при этом накануне на медкомиссии его признали годным к военной службе.

Издание «Вот так» отмечает, что на фоне мобилизации зафиксированы уже одиннадцать смертей серди призывников. Четверо из погибших совершили самоубийства. Такие случае зафиксированы в Краснодарском крае, а также в Тюменской, Новгородской и Свердловской областях. (svoboda.org)