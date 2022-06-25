Роскосмос приступил к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». Как сообщает ТАСС, об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Конечно, мы уже приступили к созданию серийных ракет», — заявил Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Он добавил, что госкорпорация готовится ко второму пуску межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», работы идут по графику. «Мы в графике, мы готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата», где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных с нашим заказчиком — Минобороны — моментах», — сказал Рогозин.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля, он прошел успешно.