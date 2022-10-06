Власти Бурятии начали раздавать дрова семьям мобилизованных на войну в Украину. Одна семья может рассчитывать на 10 кубометров дров, а проживающие в районах Крайнего Севера получат до 20 кубометров, пишет «Сибирьмедиа».

Для этого в администрациях каждого района республики созданы специальные комиссии, которые выезжают на подворья и оценивают нуждаемость в дровах конкретного семейства. Правительство объяснило свое решение тем, что «на период отсутствия мужа жене не к кому обратиться за помощью в заготовке дров». Также помощь дровами получают одинокие матери и пожилые родители мобилизованных граждан.

Ранее в соседней Тыве, которая считается самым бедным регионом России, семьям мобилизованных пообещали выдавать по живому барану, а также дрова, мешок картофеля и муку. (moscowtimes.ru)