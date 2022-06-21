Штурмовик Су-25 во время учебно-тренировочного полета в Ростовской области потерпел катастрофу, в результате которой погиб летчик.

Как передает ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб», — отметили в округе.

Как уточнили в ЮВО, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Там также сообщили, что в качестве основной версии катастрофы рассматривается техническая неисправность.

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», — сказали в округе.

Telegram-канал SHOT выложил кадры с места крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области. На них видны обломки самолета. По данным канала, Су-25 упал на территории хутора Гусев Чертковского района.