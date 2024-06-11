Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны РФ.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — сказали ТАСС в военном ведомстве.

По данным телеграм-канала Baza, истребитель ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау около полуночи 11 июня. Это село находится между Владикавказом и Южной Осетией.

Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России, добавили в Минобороны.

В мае прошлого года истребитель Су-34 упал недалеко от украинской границы в селе Истровка Брянской области. Погибли пилот и штурман. После этого в регионе начали разыскивать диверсантов, которые могли ударить по самолету из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

В сентябре Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Истребитель упал вдали от населенных пунктов, экипажу удалось катапультироваться. Причиной крушения была названа техническая неисправность.

Осенью 2022 года из-за возгорания одного из двигателей Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края. Шесть человек погибли, а 19 получили ранения. Среди пострадавших было трое детей 8–10 лет. Пилоты смогли катапультироваться и приземлиться возле школы №7. У самолета был снаряжен полный боекомплект.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей. Экипаж самолета состоит из двух человек — летчика и штурмана. Су-34 может развивать скорость на высоте до 1900 км/ч. Дальность полета без дозаправки составляет 4500 км.