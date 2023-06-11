Для начала переговоров с Украиной необходимо, чтобы она передала в состав России Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Об этом в интервью Ura.ru заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Российской Федерации, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Сенатор выразил сомнение в скором и публичном согласии Украины на переговоры, но отметил, что в случае передачи указанных территорий можно будет начать диалог. При этом он подчеркнул, что вопросы демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса должны оставаться на повестке дня. Он также отметил, что украинская сторона должна сама выразить готовность к переговорам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время фундамент для диалога с Украиной отсутствует. Он отметил, что Киев не проявляет готовности садиться за стол переговоров с Москвой, и украинские власти не идут на контакт.