Для начала переговоров с Украиной необходимо, чтобы она передала в состав России Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Об этом в интервью Ura.ru заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Российской Федерации, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.
Сенатор выразил сомнение в скором и публичном согласии Украины на переговоры, но отметил, что в случае передачи указанных территорий можно будет начать диалог. При этом он подчеркнул, что вопросы демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса должны оставаться на повестке дня. Он также отметил, что украинская сторона должна сама выразить готовность к переговорам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время фундамент для диалога с Украиной отсутствует. Он отметил, что Киев не проявляет готовности садиться за стол переговоров с Москвой, и украинские власти не идут на контакт.
«Сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстроить хоть какой-то диалог. Мы видим: a — нежелание режима, b — неготовность, c — непозволенность режиму со стороны хозяев, можно так сказать без каких-то дипломатических экивоков. Поэтому сейчас нет никаких предпосылок для переговоров», — считает Песков.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о своем недоверии к возможности мирного урегулирования конфликта на Украине на данном этапе. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев не нуждается в посредниках для переговоров, если цели спецопераций РФ остаются прежними. (moscowtimes.ru)