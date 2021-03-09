В России под 10%, а у нас? –метаморфозы автокредитования в Азербайджане

«Благодаря» многолетней акцизной политике правительства и таможенным «изыскам», новенький автомобиль в нашей стране становится непозволительной роскошью. А условия автокредитования превращают его из средства передвижения в показатель высокого достатка владельца. Ведь купить машину наличными при нынешних ценах сложно, а в кредит – несоразмерно дорого.

Ведь не в пример тем же российским банкам, выдающим кредиты на покупку авто под невысокие процентные ставки: от 4-х до 10-ти процентов годовых, ставки наших финансовых структур достигают 20-ти и более процентов годовых. Если еще до девальвации каждая третья машина в стране покупалась в кредит, сегодня на этом банковском продукте не разгуляешься. Достаточно приглядеться к кредитным предложениям на покупку авто местных банков.

Скажем, под автокредит Yapı Kredi Bank Azerbaijan выдает от 3000 до 30 000 манатов по ставке 18% — 19% старым и новым клиентам соответственно. Примечательно, что первоначальная выплата по кредиту составляет от 40% до 80% выдаваемой банком суммы. Предметом залога банк рассматривает движимое и недвижимое имущество, срочные и бессрочные вклады, ценные бумаги и государственные боны, а также обеспечения, которые будут получены от банка и страховых организаций.

Впрочем, иные банки, такие как Банк ВТБ, в этом вопросе активно сотрудничают с автосалонами Hyundai, KIA, Chevrolet. Финансовая организация предлагает в рамках автокредита 3000-75 000 AZN (3 800- 96 100 USD,138 000- 3 450 000 RUB). Первоначальный взнос: 40-50%. Срок кредита: от 12 до 60 месяцев, а процентная ставка: от 16%. Кстати, ставка банка по кредиту на покупку подержанной машины достигает 20%. В этой связи стоит отметить увеличение банками первоначального взноса, для новых машин он возрос до 50 — 80% от стоимости, а желающие приобрести в кредит подержанные автомобили обязаны заплатить не менее 80% стоимости машины. Все эти факторы приводят к снижению популярности автокредитования.

Касаясь сравнительных характеристик российских и местных банков по ставкам автокредитования, банковский эксперт Акрам Гасанов сказал редакции #, что ситуация с этим в соседней стране не такая однозначная, как это может показаться, и ставки по кредиту на покупку авто могут зашкаливать за 10%.

«Однако в РФ ситуация более разношёрстная и связано это с тем, что Россия все-таки страна большая – банковские ставки здесь зависят от региона, финансовой структуры, вида автомобиля и пр. Но в целом там автокредиты дешевле, чем в Азербайджане», — по словам собеседника, на это, конечно же, есть причины и связаны они, во-первых, с курсом национальной валюты. В России курс рубля плавающий, и у заемщиков не возникает соблазна полученные заемные средства конвертировать в иностранную валюту, выжидая девальвацию.

«В РФ курс рубля играет – растет и падает, потому расчет на девальвацию может привести к плачевным результатам, если курс рубля вдруг вырастет, что, кстати, нередко там происходит, — пояснил Гасанов. — Потому в РФ кредит берут именно для заявленных целей. У нас же нередко заемщики злоупотребляют, не используют кредиты целевым образом. Но ведь даже при автокредитовании цель может быть фиктивной, а на самом деле заемщик может использовать полученные деньги для покупки иностранной валюты. К тому же с прошлого года у нас много говорят о девальвации, хотя принципиальных оснований для этого нет. Сейчас такие ожидания у некоторых все же присутствуют, и банки, естественно, опасаются, повышая ставки».

Второй момент поважнее, говорит эксперт, и это уровень кредитного риска. В Азербайджане он существенно выше, чем в России.

«Мы знаем из экономической теории и практики, что ставка кредита во многом привязана к уровню риска, — продолжил он. — Чем кредит рискованнее, тем она выше, поскольку у кредиторов могут быть расходы, и они их заранее включают в эту ставку. Если вероятность невозврата по какому-то кредитному продукту высокая, либо же часть кредита будет возвращена, но с трудом и опозданием, придется потратиться на суды, нанимать работников, адвокатов, а это большой труд и расходы. Есть неофициальные расходы наших банков и небанковских кредитных организаций, в том числе на суды, судебных исполнителей, коллекторов, хотя их деятельность незаконна. Кстати, в России коллекторы узаконены, хоть и ограничена их деятельность».

В нашей судебно-правовой системе имеются существенные проблемы, заметил юрист, у банков подобно любому другому кредитору и инвестору, нет уверенности, что судебно-правовая система правильно, независимо, справедливо, эффективно завтра защитит его права. Потому уровень кредитного риска высок и банки закладывают эти расходы в процентные ставки. Если из тысячи кредитов десять будут проблемными — по пяти кредитам деньги вовсе будут потеряны, а по пяти придется долго бороться в судах – все это формирует дорогой кредитный продукт. Приведенные обстоятельства специалист считает главной причиной высоких процентных ставок.

К вопросу о том, что в сложившейся ситуации делать?

«В первую очередь нужно ускорить судебно-правовые реформы, в том числе и для защиты банков, — сказал Гасанов. — Вообще для меня как для юриста, адвоката главное, чтобы судебная система работала как часы. И неважно, какие решения принимает эта судебная система – согласен я, либо не согласен, считаю ли тот или иной подход суда справедливым или нет — неважно. Главное, чтобы все решения принимались единообразно, быстро, эффективно, без коррупции и всяких иных неофициальных отношений. Из-за отсутствия этого страдают не только потребители, но и банки. Зная о необъективном подходе в судах, банки предвидят расходы, которые в итоге ложатся на потребителей».

По свидетельству собеседника, с этой точки зрения необходимо ускорить именно судебно-правовые реформы, чтобы и Верховный, и Конституционный суды более эффективно обеспечивали единообразие судебных решений:

«Я неоднократно говорил, что самый верный подход — это создать поисковую систему судебных решений. Все! Система будет работать. Сложнее обстоит с судебными исполнителями, которые не отличаются, как бы это мягче сказать, должным уровнем дисциплины… Из-за них страдают как простые граждане, так и банки. Мы знаем, что в Азербайджане большая часть работы судебных исполнителей – это долги. Неважно какие – банкам, НБКО, алименты – очень большая проблема. Но они работают очень выборочно – чей-то долг почему-то рьяно требуют, чуть ли не добиваются ареста людей за алименты, долги банкам. Но во многих случаях палец о палец не ударят, чтобы потребовать долг и привлечь к ответственности злостного неплательщика. Т.е. мы все понимаем, как в реальности это все происходит – если у них, как правило, нет личной заинтересованности, они ничего не делают. Не имею в виду всех, поскольку среди них есть честные и порядочные люди тоже, но, как правило, там большие проблемы и требуются очень серьезные реформы. Это большая проблема для кредиторов, а в итоге страдают потребители из-за дорогих кредитных продуктов», — подытожил Гасанов.