В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.

В числе таких документов декрет о восьмичасовом рабочем дне, чеканке золотых червонцев и условиях труда домработниц.

О том, что власти планируют отменить советские законы,  стало известно в сентябре. Соответствующее поручение подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках «регуляторной гильотины». Он отметил необходимость отмены тех актов, которые препятствуют развитию экономики.

Позже в правительстве пояснили, что отмена советского декрета о восьмичасовом рабочем дне не повлияет на его продолжительность у современных россиян, поскольку она установлена Трудовым кодексом.

В январе кабмин анонсировал отмену еще 3500 советских законов (lenta.ru)

| 2020-02-01T13:24:18+00:00 1 февраля 2020, 13:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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