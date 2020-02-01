В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.

В числе таких документов декрет о восьмичасовом рабочем дне, чеканке золотых червонцев и условиях труда домработниц.

О том, что власти планируют отменить советские законы, стало известно в сентябре. Соответствующее поручение подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках «регуляторной гильотины». Он отметил необходимость отмены тех актов, которые препятствуют развитию экономики.

Позже в правительстве пояснили, что отмена советского декрета о восьмичасовом рабочем дне не повлияет на его продолжительность у современных россиян, поскольку она установлена Трудовым кодексом.

В январе кабмин анонсировал отмену еще 3500 советских законов (lenta.ru)