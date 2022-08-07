Доступ к отдельной странице сайта для распространения творческих произведений по платной подписке Patreon ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Как передает ТАСС, в реестр ведомства также попала одна из страниц онлайн-платформы для помощи в общении на английском языке Grammarly.

Согласно пояснению в реестре, доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.

В связи с блокировкой страниц у ряда операторов могут быть полностью недоступны сайты ресурсов.

Отметим, что Patreon — сайт, на котором авторы видео, фото, изображений, музыки и других творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке или предоставлять дополнительный контент для подписчиков. Основан в 2013 году.

В свою очередь, платформа Grammarly была запущена в 2010 году. Ресурс работает на основе искусственного интеллекта и помогает составлять тексты на английском языке для более продуктивного общения.