Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к интернет-изданию TJournal на территории РФ по требованию Генеральной прокуратуры России от 27 февраля. Об этом сообщается на сайте ресурса.

Как указал портал, причиной блокировки стала публикация недостоверной информации о российской военной спецоперации на Украине.

«Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины», — сказано в сообщении издания.

По данным GlobalCheck, сайт полностью заблокирован на территории страны.