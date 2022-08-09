Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать авиалайнеры ради запчастей, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций. Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли, эта мера поможет самолетам иностранного производства могли продолжать летать как минимум до 2025 года.

По словам одного из собеседников агентства, как минимум один Sukhoi Superjet 100 и один Airbus A350 «Аэрофлота» в настоящее время остановлены и разбираются, а запчасти. При этом Airbus A350 был почти новым. Оборудование также сняли с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

В течение года после вступления в силу санкций сохранить современные самолеты в эксплуатации будет непросто: по словам источника в западной авиационной промышленности, разбор на запчасти базирующихся в России самолетов является «лишь вопросом времени». Новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — необходимо постоянно обновлять. Boeing и Airbus составляют почти 80% парка «Аэрофлота».

По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля в воздух не поднимались около 50 самолетов Аэрофлота, или 15% его парка. (moscowtimes.ru)