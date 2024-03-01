Самолет A340, на котором министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти.

Как передает #, об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники.

«Правительственный самолет A340-300, годами летавший под названием «Конрад Аденауэр» и выведенный из эксплуатации ввиду частых поломок, будет продан компании Lufthansa. Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали», — пишет издание.

На этой неделе «дочке» компании Lufthansa Technik предложили выкупить воздушное судно. Самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет.

Летом 2023 года Бербок пришлось отменить запланированный недельный визит в Тихоокеанский регион. Самолет должен был приземлиться 14 августа в Канберре. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако через три минуты после вылета из Абу-Даби, где самолет проходил дозаправку, экипаж обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вернуться в ОАЭ.