ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), входящее в состав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON Holding), закупит у китайской компании CRRC Ziyang Co., Ltd. 7 новых локомотивов и запасные части к ним.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в АЖД, согласованы все технические и коммерческие вопросы, связанные с закупкой локомотивов и запасных частей. Общая стоимость соглашения составляет 26 миллионов долларов.

Оснащенный передовыми технологиями, инновационными тяговыми системами и высокими техническими показателями современный магистральный дизельный локомотив АС50 отличается высокой тяговой мощностью, большей топливной емкостью и надежностью.

Модель AC50 соответствует экологическим стандартам уровня IIIA, установленным Международным союзом железных дорог (UIC). Это позволяет использовать локомотив в районах с особыми требованиями в плане выбросов. Локомотивы планируется использовать для обслуживания растущих грузопотоков, особенно по Международному транспортному коридору «Север-Юг», а также в других направлениях.

На следующем этапе планируется закупить еще 14 магистральных локомотивов.

Следует отметить, что, принимая во внимание постоянный рост транзитных грузов по международным коридорам, проходящим через территорию Азербайджана, АЖД придают большое значение обновлению и расширению своего локомотивного парка для безопасной перевозки грузов.