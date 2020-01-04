В России может измениться брачный возраст

Министерство юстиции России работает над законопроектом, предусматривающим изменение брачного возраста в стране. Инициативу отметили в опубликованном плане законопроектной деятельности Правительства РФ в 2020 году.

Изменения планируют внести в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Помимо общей корректировки возраста вступления в брак в новом проекте уточнят обстоятельства, при которых несовершеннолетняя пара может стать мужем и женой. О других подробностях не сообщается, но есть основания полагать, что речь идёт о снижении, а не об увеличении брачного возраста.

Ранее Росстат сообщил, что за восемь лет в стране увеличился среднестатистический возраст невест. Теперь россиянки всё чаще выходят замуж в возрасте 25–34 лет, в то время как восемь лет назад они решались на брак в 18–24 года. (life.ru)

| 2020-01-04T21:22:06+00:00 5 января 2020, 00:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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