В России может измениться брачный возраст

Министерство юстиции России работает над законопроектом, предусматривающим изменение брачного возраста в стране. Инициативу отметили в опубликованном плане законопроектной деятельности Правительства РФ в 2020 году.

Изменения планируют внести в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Помимо общей корректировки возраста вступления в брак в новом проекте уточнят обстоятельства, при которых несовершеннолетняя пара может стать мужем и женой. О других подробностях не сообщается, но есть основания полагать, что речь идёт о снижении, а не об увеличении брачного возраста.